Verliebt in Berlin

Episode 168

ATV 2Staffel 1Folge 168
Episode 168

Episode 168Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 168: Episode 168

23 Min.Ab 12

Lisa ist beleidigt, dass sich David bei einer Fabrikbesichtigung nicht mit ihr fotografieren lassen will und zieht es vor, mit Richard nach Hause zu fahren - David verbirgt seine Eifersucht. Am nächsten Morgen lockt Richard Lisa unter einem Vorwand zu sich nach Hause, um ihr eine Geschäftsidee schmackhaft zu machen. Dabei bedient er sich eigenwilliger Methoden, die sie schockieren.

