Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 184

ATV 2Staffel 1Folge 184
Episode 184

Episode 184Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 184: Episode 184

22 Min.Ab 12

Lisa ist mit den Nerven am Ende: Sie spielt mit dem Gedanken, sich aus der Verantwortung bei "Kerima" zurückzuziehen. Ihre Eltern sind begeistert von der Idee und glauben, dass sie jetzt, wo sie es den Berlinern gezeigt hat, wieder in Göberitz zufrieden sein kann - doch Lisa wird sich darüber klar, dass sie Richard den Sieg nicht überlassen kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen