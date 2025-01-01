Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 26

ATV 2Staffel 1Folge 26
Episode 26

Episode 26Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 26: Episode 26

22 Min.Ab 12

Lisa lehnt Blums Angebot empört ab und will David sofort davon erzählen - doch der ist sehr um eine Versöhnung mit Mariella bemüht und hat daher keinen Kopf für Lisas unwichtige Probleme. Sie beschließt, David mit dem Bestechungsversuch nicht noch zusätzlich Sorgen zu bereiten und ihm stattdessen zu beweisen, dass sie genau die Assistentin ist, die er in diesem kritischen Moment braucht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen