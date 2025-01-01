Verliebt in Berlin
Folge 26: Episode 26
Lisa lehnt Blums Angebot empört ab und will David sofort davon erzählen - doch der ist sehr um eine Versöhnung mit Mariella bemüht und hat daher keinen Kopf für Lisas unwichtige Probleme. Sie beschließt, David mit dem Bestechungsversuch nicht noch zusätzlich Sorgen zu bereiten und ihm stattdessen zu beweisen, dass sie genau die Assistentin ist, die er in diesem kritischen Moment braucht.
