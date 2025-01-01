Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 30

ATV 2Staffel 1Folge 30
Episode 30

Episode 30Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 30: Episode 30

23 Min.Ab 12

David befreit sich irritiert von Lisas Kuss und zuckt verwirrt zurück - so war das nicht gemeint! Nun wird Lisa auch noch von der Panik getrieben, dass David ahnen könnte, sie sei in ihn verliebt. Obwohl sich alles in ihr dagegen sträubt, lässt sie sich nach einer Beratung mit Jürgen daher auf ein Rendezvous mit Blum ein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen