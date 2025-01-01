Verliebt in Berlin
Folge 31: Episode 31
23 Min.Ab 12
Lisa und Blum einigen sich darauf, ihre Beziehung auf das Geschäftliche zu beschränken. Lisa lässt sich dazu überreden, die Ohrringe "als kleine Aufmerksamkeit" trotzdem zu behalten - nicht ahnend, dass sie ein kleines Vermögen wert sind. Um ihre Kollegen - vor allem aber David - im Glauben zu lassen, sie sei in Blum verliebt, trägt sie die Ohrringe bei Kerima.
Staffel 1
Verliebt in Berlin
2 Staffeln
