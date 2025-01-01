Verliebt in Berlin
Folge 34: Episode 34
23 Min.Ab 12
Lisa lehnt Davids Vorschlag, Geschäftsführerin der Scheinfirma zu werden, empört ab. Obwohl er bewusst auf die Tränendrüse drückt, will sie einen Schlussstrich ziehen. Als David Lisa am nächsten Morgen nicht im Büro antrifft und ihren leeren Schreibtisch sieht, bekommt er Angst. Lisas Enttäuschung über David wächst, als sie von Jürgen erfährt, dass er um ihre Geldprobleme wusste.
Weitere Folgen in Staffel 1
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
