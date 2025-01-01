Verliebt in Berlin
Folge 35: Episode 35
22 Min.Ab 12
Lisa ist zu Davids großer Freude nun doch bereit, den Pakt mit dem Teufel zu unterschreiben, aber nach Feiern ist ihr nicht zumute. Sie bekräftigt David gegenüber noch einmal, ihre Entscheidung habe nichts mit ihm zu tun, sondern sie sorge sich nur um ihre Kollegen. Sie beschließt, ab jetzt ihre Gefühle für ihn unter Kontrolle zu halten und mit ihm nur noch geschäftlich zu kooperieren ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
