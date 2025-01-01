Verliebt in Berlin
Folge 41: Episode 41
22 Min.Ab 12
Während Lisa wegen ihres Auftritts als Sängerin im Boden versinken will, ist David amüsiert. Als sie am nächsten Tag in der Firma erscheint, muss sie sich weiter den Anspielungen ihrer Kollegen stellen. Doch obwohl einige schon zu ahnen glauben, dass hinter Lisas Auftritt mehr steckt, nimmt David ihr musikalisches Liebesgeständnis zum Glück nicht ernst ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
© Seven.One Entertainment Group GmbH
