Verliebt in Berlin

Episode 45

ATV 2Staffel 1Folge 45
Episode 45

Verliebt in Berlin

Folge 45: Episode 45

23 Min.Ab 12

Der armen Lisa bleibt nichts anderes übrig, als sich bei David für die von ihm organisierte Verlobungsfeier peinlich berührt zu bedanken. Während sie sich unwohl dabei fühlt, ihre Eltern wegen der Verlobung anlügen zu müssen, manövriert Jürgen sich und Lisa immer weiter in die Lügengeschichte hinein. Fast alle freuen sich über die Verlobung zwischen den beiden - bis auf Sabrina ...

ATV 2
