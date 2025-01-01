Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 1Folge 59
23 Min.Ab 12

David startet einen vergeblichen Erklärungsversuch, doch Lisa bleibt unbeirrt. Sie fühlt sich nicht im Stande, bei "B.STYLE" weiterzumachen, solange sie David nicht vertrauen kann. David muss erkennen, dass er ohne sie aufgeschmissen ist ...

