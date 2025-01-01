Verliebt in Berlin
Folge 6: Episode 6
22 Min.Ab 12
Als "Dank" für die Präsentation wird Lisa von David mit Arbeit überschüttet; so hofft er, ihrer eher unschicken Präsenz so gut wie möglich zu entgehen. Lisas fensterloses Büro ist eine Zumutung, aber für David würde sie noch viel mehr auf sich nehmen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen