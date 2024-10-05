Verliebt in Berlin
Folge 66: Episode 66
23 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 12
Lisa ist positiv überrascht, als David und Jürgen geschäftliche Einigkeit demonstrieren. Sie ist bereit, "B.STYLE" weiterzuführen, aber nur unter ihren Bedingungen ... Als Timo Hannah zu seiner Party einlädt, nimmt sie sich vor, von nun an wieder rein freundschaftlich mit ihm umzugehen. Als sie diesen Vorsatz jedoch nicht einhalten kann, passiert etwas Unerwartetes ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
