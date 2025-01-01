Verliebt in Berlin
Folge 67: Episode 67
23 Min.Ab 12
Kaum versucht Lisa, sich damit abzufinden, dass es niemals ein privates Glück mit David geben wird, gerät sie unversehens in eine äußerst private Situation mit ihm ... Bei der Vorbereitung ihrer gemeinsamen Party müssen Timo und Kim feststellen, dass sich Schwierigkeiten auftun, mit denen sie bisher nicht gerechnet haben ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
