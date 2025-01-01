Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 73

ATV 2Staffel 1Folge 73
Episode 73

Episode 73Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 73: Episode 73

23 Min.Ab 12

Lisa ist froh, dass David ihr keine Vorwürfe wegen ihrer Auseinandersetzung mit Mariella macht. Er sorgt sogar dafür, dass Lisa die Leitung des wichtigen Fotoshootings übertragen wird. Sie meistert die Aufgabe stolz, aber ahnt nicht, dass David dafür einen ganz besonderen Grund hat ... Indes wittert Sophie ihre Chance, weil Friedrich allein ist ...

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen