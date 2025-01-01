Verliebt in Berlin
Folge 73: Episode 73
23 Min.Ab 12
Lisa ist froh, dass David ihr keine Vorwürfe wegen ihrer Auseinandersetzung mit Mariella macht. Er sorgt sogar dafür, dass Lisa die Leitung des wichtigen Fotoshootings übertragen wird. Sie meistert die Aufgabe stolz, aber ahnt nicht, dass David dafür einen ganz besonderen Grund hat ... Indes wittert Sophie ihre Chance, weil Friedrich allein ist ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
