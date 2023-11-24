Verliebt in Berlin
Folge 78: Episode 78
23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Der Tag des "Kerima-Awards": Lisa ist dank Mariellas Lob und Davids Aufmerksamkeit vollauf zufrieden mit ihrem Leben, doch das Event birgt einige ungeahnte und überraschende Ereignisse - David drückt Lisa an sich ... Timo will sich nicht von Kim für das Rennen ausstaffieren lassen und ist aus Trotz in der Firma geblieben, wo er auf Hannah trifft. Sie entscheiden, gemeinsam zum Rennen zu gehen. Es kommt jedoch anders ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen