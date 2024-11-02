Verliebt in Berlin
Folge 84: Episode 84
23 Min.Folge vom 02.11.2024Ab 12
Nach dem Besuch einer peinlichen Single-Party beschließen Lisa und Hannah, ihren Liebeskummer auf andere Weise zu vergessen. Doch Hannahs Wille, sich Timo aus dem Kopf zu schlagen, wird auf die Probe gestellt, als sie ihn wiedersieht. Durch ein Gespräch mit Timo gerät Lisa in ein großes Dilemma ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen