Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 98

ATV 2Staffel 1Folge 98
Episode 98

Episode 98Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 98: Episode 98

23 Min.Ab 12

Während Lisa sich von den Folgen ihrer Gehirnerschütterung erholt, gerät David bei "Kerima" immer stärker unter Druck. Nicht einmal Mariella ist ihm in dieser Situation eine Stütze, da sie ihm - aus schlechtem Gewissen wegen Lars - gerade jetzt die Pistole an die Brust setzt. Max und Yvonne machen sich nach ihrer Trennung gegenseitig eifersüchtig, doch glücklich werden sie damit nicht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
ATV 2
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen