Verliebt in Berlin
Folge 99: Episode 99
22 Min.Ab 12
David gesteht Mariella seine Sorgen und bekommt so die Situation wieder in den Griff. Bei "Kerima" ist die Lage jedoch alles andere als entspannt. Als David kurz davor ist, alles hinzuschmeißen, steht plötzlich Lisa vor der Tür. Kann sie das Schlimmste noch verhindern?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
