Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Zurück in die Schule

Joey und Gülcan stellen sich den Prüfungen

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1vom 24.08.2022
Joyn+
Joey und Gülcan stellen sich den Prüfungen

Joey und Gülcan stellen sich den PrüfungenJetzt ohne Werbung streamen

Zurück in die Schule

Folge 1: Joey und Gülcan stellen sich den Prüfungen

129 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 6

Unter anderem drücken die Moderatorinnen Janine Kunze, Britt Hagedorn und Sonya Kraus, die ehemalige Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Kristina Schröder, Schauspieler Wotan Wilke Möhring, Sänger Patrick Lindner sowie Kommentatoren-Legende Marcel Reif die Schulbank.

Alle Staffeln im Überblick

Zurück in die Schule
SAT.1 emotions
Zurück in die Schule

Zurück in die Schule

Alle 2 Staffeln und Folgen