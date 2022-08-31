Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zurück in die Schule

Matze und Meltem drücken wieder die Schulbank!

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 31.08.2022
Matze und Meltem drücken wieder die Schulbank!

Matze und Meltem drücken wieder die Schulbank!Jetzt kostenlos streamen

Zurück in die Schule

Folge 2: Matze und Meltem drücken wieder die Schulbank!

139 Min.Folge vom 31.08.2022Ab 6

Moderator Jörg Pilawa schickt Prominente "Zurück in die Schule" - in eine ganz besondere Schule. Denn in der Show unterrichten ausschließlich Grundschüler:innen die Stars. Diese müssen nach den Unterrichtsstunden mit den Nachwuchs-Lehrkräften vor Jörg Pilawa die Grundschulprüfung meistern. Der neue Lehrplan sieht Prüfungen in sieben Fächern vor: Deutsch, Mathematik, Englisch, Heimat- und Sachkunde, Sport, Kunst und Musik.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zurück in die Schule
SAT.1
Zurück in die Schule

Zurück in die Schule

Alle 2 Staffeln und Folgen