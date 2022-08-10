Thema u.a.: Ungekühlte Fleisch- und Milchprodukte Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.08.2022: Thema u.a.: Ungekühlte Fleisch- und Milchprodukte
61 Min.Folge vom 10.08.2022Ab 12
Das schlägt auf den Magen: ungekühlte Fleisch- und Milchprodukte. Die Lebensmittelkontrolleure in Stuttgart kontrollieren Kühltransporte und decken gesundheitsbedrohliche Mängel auf. In Berlin geht es mit der Kettensäge hoch hinaus. Und: unterwegs mit Schornsteinfegerin Maja Braun.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
