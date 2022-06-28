Thema u. a.: Autoposer in WilhelmshavenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.06.2022: Thema u. a.: Autoposer in Wilhelmshaven
60 Min.Folge vom 28.06.2022Ab 12
In Wilhelmshaven ist die Polizei Autoposern auf der Spur. An einigen Wagen werden tatsächlich unzulässige Veränderungen gefunden, weshalb die Polizei als nächsten Schritt feststellen muss ob sich das Fahrzeug noch fortbewegen darf oder nicht. Und: Abschlepper Thüringen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen