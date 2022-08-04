Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 04.08.2022
61 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 12

Die Motorradstaffel der Joahnniter in Hildesheim ist auf der A7 im Einsatz. Sören Gigga und Kollege müssen u. a. den Schock nach einem Unfall mildern und den Stau überwachen. Wenig später sorgt ein Falschfahrer für Ärger. Und: Der Pizza-Tester.

