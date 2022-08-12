Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Samstagnacht in München - unterwegs mit dem Rettungsdienst

Kabel EinsFolge vom 12.08.2022
Thema u.a.: Samstagnacht in München - unterwegs mit dem Rettungsdienst

Thema u.a.: Samstagnacht in München - unterwegs mit dem RettungsdienstJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 12.08.2022: Thema u.a.: Samstagnacht in München - unterwegs mit dem Rettungsdienst

60 Min.Folge vom 12.08.2022Ab 12

Sie sind bei jedem Notruf zur Stelle: Klaus Hippe und Patrick Schönfelder vom Rettungsdienst versorgen Platzwunden oder alkoholisierte Personen im Münchner Nachtleben. In Dresden ist die Fahrradstaffel unterwegs, um die gefährliche Straßenkreuzungen zu kontrollieren. Und: Wie sicher sind die Spielplätze in Kaiserslautern?

Alle verfügbaren Folgen