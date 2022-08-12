Thema u.a.: Samstagnacht in München - unterwegs mit dem RettungsdienstJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.08.2022: Thema u.a.: Samstagnacht in München - unterwegs mit dem Rettungsdienst
60 Min.Folge vom 12.08.2022Ab 12
Sie sind bei jedem Notruf zur Stelle: Klaus Hippe und Patrick Schönfelder vom Rettungsdienst versorgen Platzwunden oder alkoholisierte Personen im Münchner Nachtleben. In Dresden ist die Fahrradstaffel unterwegs, um die gefährliche Straßenkreuzungen zu kontrollieren. Und: Wie sicher sind die Spielplätze in Kaiserslautern?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
