Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Parkplatzunfall- Polizei Bremervörde

Kabel EinsFolge vom 29.06.2022
Thema u. a.: Parkplatzunfall- Polizei Bremervörde

Thema u. a.: Parkplatzunfall- Polizei Bremervörde Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 29.06.2022: Thema u. a.: Parkplatzunfall- Polizei Bremervörde

61 Min.Ab 12

Spätschicht für Vanessa Hintz und Alexander von Buchholz. Nach nur wenigen Minuten wird das Team zu einem Parkplatz-Unfall entsendet. Dort angekommen nehmen sie die Situation auf und stellen den Sachverhalt klar, um Streitigkeiten zu vermeiden.

