Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Auf Streife mit der Fahrradpolizei

Kabel EinsFolge vom 19.04.2022
Thema u. a.: Auf Streife mit der Fahrradpolizei

Thema u. a.: Auf Streife mit der FahrradpolizeiJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.04.2022: Thema u. a.: Auf Streife mit der Fahrradpolizei

41 Min.Folge vom 19.04.2022Ab 12

Die Polizisten Michael und Jan von der Polizei Wolfsburg sind in der Innenstadt auf Fahrradstreife unterwegs. Besonders auf ihrem Radar stehen Ordnungswidrigkeiten wie Falschfahrer in einer Einbahnstraße und Handy-Telefonate im Auto. Und: Tierschützer Berlin.

Alle verfügbaren Folgen