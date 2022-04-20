Thema u. a.: Fahrraddieben auf der SpurJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.04.2022: Thema u. a.: Fahrraddieben auf der Spur
Folge vom 20.04.2022
Wenn ein E-Bike gestohlen wird, ist Daniel Marinello zur Stelle. Mittels eines GPS-Trackers kann der Bikehunter gestohlene Elektro-Fahrräder aufspüren und aus den Diebesverstecken wieder entwenden. Mit der Polizei arbeitet Daniel in nur seltenen Fällen zusammen. Und: Motorradkontrolle Oberbayern.
