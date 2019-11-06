Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Battle

Gourmet-Gaumen vs. Berliner Schnauze

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Gourmet-Gaumen vs. Berliner Schnauze

Gourmet-Gaumen vs. Berliner SchnauzeJetzt kostenlos streamen

Beef Battle

Folge 1: Gourmet-Gaumen vs. Berliner Schnauze

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Deutschlands bekanntester Tätowierer Daniel Krause will Profikoch Stefan Wiertz im wahrsten Sinne des Wortes ausstechen, und zwar mit Currywurst und Burger. Mit tätowierter Thüringer Rostbratwurst und Giant-Burgern soll sein Kontrahent am typischen amerikanischen Gasgrill ins Schwitzen gebracht werden. Wird Stefan Wiertz das Duell annehmen und ebenfalls das Tätowier-Besteck schwingen? Rechte: ProSieben MAXX

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Beef Battle
ProSieben MAXX
Beef Battle

Beef Battle

Alle 6 Staffeln und Folgen