Beef Battle
Folge 6: Abrissparty
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Rauer Bauarbeitercharme gepaart mit Haute Cuisine am Grill: Daten-Detektiv Guido baut sein Haus auf einem alten Hof in Eigenregie um, und verköstigt die fleißigen Helfer aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis zum Dank regelmäßig mit Hochgenüssen vom Rost. Deshalb fordert er Profikoch Shane McMahon heute auch mitten auf seiner Baustelle heraus. Die Kochstelle: der alte Kugelgrill von Guido. Bei dem Menü, das er sich ausgedacht hat, ist das eine echte Herausforderung. Rechte: ProSieben MAXX
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX