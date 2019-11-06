Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 3vom 06.11.2019
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die heutige Episode verspricht ein heißes Battle der Extraklasse, denn Thorsten Samulewitz kennt bei seinen Rezepten keine Regeln - und keine Grenzen. Seine "Aalschnecken aus ganzen Aalen" sind eine absolute Weltneuheit. Um Stefan Wiertz zu besiegen, greift der Personal Trainer zu harten Bandagen: Miss Berlin, Miss Brandenburg und Miss Potsdam, seine Assistentinnen, sollen den Profikoch aus dem Konzept bringen. Rechte: ProSieben MAXX

