Beef Battle
Folge 3: Miss Control
Folge vom 06.11.2019
Die heutige Episode verspricht ein heißes Battle der Extraklasse, denn Thorsten Samulewitz kennt bei seinen Rezepten keine Regeln - und keine Grenzen. Seine "Aalschnecken aus ganzen Aalen" sind eine absolute Weltneuheit. Um Stefan Wiertz zu besiegen, greift der Personal Trainer zu harten Bandagen: Miss Berlin, Miss Brandenburg und Miss Potsdam, seine Assistentinnen, sollen den Profikoch aus dem Konzept bringen. Rechte: ProSieben MAXX
Beef Battle
Alle 6 Staffeln und Folgen
