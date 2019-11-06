Beef Battle
Folge 5: Sumo King
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Alex Czerwinski ist der Sumo King. Der Ex-Weltmeister im Sumo-Ringen fordert heute Stefan Wiertz zu einem besonders harten Kampf auf: Mit außergewöhnlichen japanischen Zutaten wie Wagyu-Rind, exotischem Gemüse und Gewürzen für den Eintopf "Chanko Nabe" soll der Profikoch in die Knie gezwungen werden. Werden Stefans Kenntnisse über die japanische Küche ausreichen, um das Schwergewicht am Grill zu besiegen? Rechte: ProSieben MAXX
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beef Battle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX