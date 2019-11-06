Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sumo King

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5: Sumo King

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Alex Czerwinski ist der Sumo King. Der Ex-Weltmeister im Sumo-Ringen fordert heute Stefan Wiertz zu einem besonders harten Kampf auf: Mit außergewöhnlichen japanischen Zutaten wie Wagyu-Rind, exotischem Gemüse und Gewürzen für den Eintopf "Chanko Nabe" soll der Profikoch in die Knie gezwungen werden. Werden Stefans Kenntnisse über die japanische Küche ausreichen, um das Schwergewicht am Grill zu besiegen? Rechte: ProSieben MAXX

