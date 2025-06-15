Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 18: Wenn das Böse erwacht
43 Min.Ab 12
Brendan befindet sich in einer schwierigen Situation: Er soll in wenigen Tagen zum Priester geweiht werden - wogegen seine zwei Halbbrüder etwas haben. Die beiden bösen Hexer versuchen, die negativen Kräfte in ihm zu wecken, und dazu ist ihnen jedes Mittel recht. Ihr Ziel: Sie wollen ihre Kräfte mit den seinen vereinen. Zusammen würden sie über eine ungeheure Macht verfügen und unbesiegbar werden ...
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.