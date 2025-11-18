Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 22: Immer wieder Mittwoch
43 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Ein Warlock schmiedet Pläne für einen Versuch, die drei Schwestern zu töten. Währenddessen erhält er Besuch von dem Dämon Tempus. Dieser will die Zeit so oft zurückdrehen, bis der Warlock sein Vorhaben erfolgreich durchgeführt hat. Die ersten Anschläge des Warlocks auf die Hexen schlagen fehl. Durch die Zeit-Endlosschleife hat Phoebe immer wieder merkwürdige Déjà-vu-Erlebnisse. Außerdem sieht sie Andys Tod voraus ...
Charmed - Zauberhafte Hexen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.