Charmed - Zauberhafte Hexen
Jungen Hexen zwischen Magie und Alltagsstress: Die drei Halliwell-Schwestern haben nicht nur normale Lebens- und Liebesprobleme, sondern müssen nebenbei regelmäßig die Welt retten.
Die Macht der Drei: Die Halliwell-Schwestern
Die Serie erzählt die Geschichte von drei Schwestern. Jede besitzt einzigartige Zauberkräfte. Gemeinsam kämpfen sie gegen Dämonen und das Böse.
Prue, Piper und Phoebe: Die ursprünglichen Mächtigen Drei
Prue Halliwell (Shannen Doherty): Prue ist die älteste Schwester. Sie besitzt die Kraft der Telekinese. Sie kann Objekte mit ihren Gedanken bewegen.
Piper Halliwell (Holly Marie Combs): Piper ist die mittlere Schwester. Sie kann die Zeit anhalten. Später entwickelt sie die Kraft zur Molekularbeschleunigung.
Phoebe Halliwell (Alyssa Milano): Phoebe ist die jüngste Schwester. Sie hat die Gabe der Vorhersehung. Sie sieht die Zukunft und die Vergangenheit.
Paige Matthews: Die neue Schwester
Nach Prues Tod erscheint eine neue Hexe. Paige Matthews (Rose McGowan) ist die Halbschwester der Halliwells. Sie komplettiert die Macht der Drei neu. Paige ist halb Hexe und halb Wächterin des Lichts.
Eine magische Ära: Die Geschichte von "Charmed"
"Charmed - Zauberhafte Hexen" startete erstmals 1998 im US-Fernsehen. Die Serie wurde schnell zu einem weltweiten Erfolg. Sie verband Fantasy, Drama und Humor. Die Serie endete im Jahr 2006 nach acht erfolgreichen Staffeln.
Die Besetzung von "Charmed": Hexen, Dämonen und Verbündete
Viele Schauspieler prägten die Serie. Hier sind die wichtigsten Darsteller:innen und ihre Rollen:
Shannen Doherty als Prue Halliwell
Holly Marie Combs als Piper Halliwell
Alyssa Milano als Phoebe Halliwell
Rose McGowan als Paige Matthews
Brian Krause als Leo Wyatt (der Wächter des Lichts)
Julian McMahon als Cole Turner/Balthazar (der dämonische Ex-Freund)
Dorian Gregory als Darryl Morris (der verbündete Polizist)
Was Fans wissen wollen: Häufig gestellte Fragen zu "Charmed"
Warum wurde "Charmed" abgesetzt?
Die Serie wurde wegen sinkender Quoten und hoher Produktionskosten nach der achten Staffel eingestellt. Die Budgets für die letzte Staffel wurden bereits deutlich gekürzt.
Warum ist die Darstellerin der Figur Prue aus "Charmed" ausgestiegen?
Shannen Doherty verließ die Serie nach der dritten Staffel. Presseberichte nannten Konflikte am Set als Grund für ihren Ausstieg. Ihre Figur Prue starb den Serientod.
Wer ist die mächtigste Hexe in "Charmed"?
Viele Fans sehen Piper Halliwell als die mächtigste Hexe. Ihre Kraft, Moleküle zu verlangsamen (einzufrieren) und zu beschleunigen (explodieren zu lassen), ist stark und vielseitig.
Welche Schauspieler:innen aus "Charmed" sind bereits gestorben?
Leider sind bereits zwei bekannte Darsteller:innen aus der Serie gestorben. Shannen Doherty, die die älteste Schwester Prue Halliwell spielte, starb im Alter von 53 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Auch Julian McMahon, der den charismatischen Dämon Cole Turner darstellte, ist im Alter von 56 Jahren gestorben.
