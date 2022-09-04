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Das große Backen

Auf die Gebäcke - fertig, los!

SAT.1Staffel 10Folge 1vom 04.09.2022
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Das große Backen

Folge 1: Auf die Gebäcke - fertig, los!

118 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 6

Angefangen wird auch in diesem Jahr traditionell mit dem Lieblingsrezept der Kandidat:innen. Dabei kann vom Brotkranz bis zur Torte alles dabei sein. Die Technische Prüfung stammt heute vom britischen Star-Juroren Paul Hollywood. Seine Aufgabe: "Arlettes"- ein delikates, feinblättriges Knuspergebäck aus Frankreich. Das Highlight folgt zum Schluss mit der gebackenen Visitenkarte, mit der die Hobbybäcker:innen einen Einblick in ihre Persönlichkeit gewähren.

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