Auf die Gebäcke - fertig, los!Jetzt ohne Werbung streamen
Das große Backen
Folge 1: Auf die Gebäcke - fertig, los!
118 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 6
Angefangen wird auch in diesem Jahr traditionell mit dem Lieblingsrezept der Kandidat:innen. Dabei kann vom Brotkranz bis zur Torte alles dabei sein. Die Technische Prüfung stammt heute vom britischen Star-Juroren Paul Hollywood. Seine Aufgabe: "Arlettes"- ein delikates, feinblättriges Knuspergebäck aus Frankreich. Das Highlight folgt zum Schluss mit der gebackenen Visitenkarte, mit der die Hobbybäcker:innen einen Einblick in ihre Persönlichkeit gewähren.
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-14: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen