Das furiose Jubiläums-Finale!Jetzt ohne Werbung streamen
Das große Backen
Folge 8: Das furiose Jubiläums-Finale!
118 Min.Folge vom 23.10.2022Ab 6
Als Finalauftakt wünscht sich die Jury Schnitten auf Patisserie-Niveau. Besonders durch ihre akkurate Schichtung müssen diese Köstlichkeiten überzeugen. Die "Moskauer Mousse-Türmchen" sind eine finalwürdige Aufgabe in der Technischen Prüfung, denn die Gebäcke erfordern eine seidige Mousse und eine glatte Mirror Glaze. In der Highlight-Aufgabe geht es für die beiden Finalist:innen darum, eine dreistöckige Torte zu kreieren. Wer überzeugt und gewinnt die diesjährige Staffel?
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-14: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen