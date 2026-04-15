Totaler Flopp oder Verkaufsschlager?Jetzt kostenlos streamen
Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it
Folge 2: Totaler Flopp oder Verkaufsschlager?
40 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6
Jamil Damji und sein bester Freund Pace schauen sich zwei heruntergekommene Häuser an. Nach den Besichtigungen kalkuliert das Team die ganzen Kosten und wählt ein Anwesen aus, das gekauft, renoviert und weiterverkauft wird.
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Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it
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Genre:Reality, Haus und Garten
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC