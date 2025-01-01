Vor TV
Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it
Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it
Jamil Damji und sein Team von Experten kaufen heruntergekommene Häuser, flippen diese, indem sie eine hochwertige Renovierung durchführen und verkaufen die Anwesen anschließend zu einem höheren Preis weiter. Doch vor dem Kauf muss Jamil ganz genau abwägen, ob sich ein Umbau lohnt und er am Ende einen Gewinn mit dem Weiterverkauf erzielen kann.
Genre:Reality, Haus und Garten
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC