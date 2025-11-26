Staffel 1Folge 3vom 26.11.2025
Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it
Folge 3: Ein Haus auf Zeitreise
40 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6
Jamil und Pace schauen sich zwei Häuser in völlig unterschiedlichen Vierteln an. Obwohl das Anwesen im Süden von Phoenix mit 165.000 Dollar günstig ist, entscheiden sich die Umbau-Experten für den 554.000 Dollar teuren Altbau. Das Team ist sich sicher, dass ihnen die Renovierung des alten Hauses einen hohen Profit bringen wird. Zahlt sich das kostspielige Vorhaben aus oder bleiben Jamil und die anderen auf den Ausgaben sitzen?
Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it
Genre:Reality, Haus und Garten
Produktion:US, 2021
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC