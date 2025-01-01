Funkstille nach zwei Jahren Briefkontakt: Jessica sucht ihren Vater EduardoJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 1: Funkstille nach zwei Jahren Briefkontakt: Jessica sucht ihren Vater Eduardo
90 Min.Ab 12
Jessicas Vater Eduardo ist ein US-Soldat, der kurz vor ihrer Geburt 1989 in seine Heimat zurückgeschickt wird. Zwei Jahre lang herrscht reger Briefkontakt, doch dann hört Jessica nie wieder von ihm. Julia Leischik ist ihre einzige Hoffnung. Auch Simone setzt auf Julias Spürnase: Sie wurde zu DDR-Zeiten mit 16 Jahren Mutter, weshalb das Jugendamt ihr das Sorgerecht für Tochter Marlen entzog. Schließlich wurde das Mädchen ohne Simones Wissen zur Adoption freigegeben.
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH