Unterwegs in Kuba: Julia sucht zwei schmerzlich vermisste Väter

SAT.1Staffel 6Folge 8vom 03.11.2025
Folge 8: Unterwegs in Kuba: Julia sucht zwei schmerzlich vermisste Väter

45 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

John sucht nach seinem Vater Raúl, der kubanischer Gastarbeiter in der DDR war und kurz nach der Geburt seines Sohnes Deutschland verlassen musste. Dana sucht indes nach ihrem Vater Ricardo, deren Vater ebenfalls ein kubanischer Gastarbeiter war. Die Familie lebte sogar zwei Jahre auf Kuba, doch die Ehe ging in die Brüche. Seit Kindesalter hat Dana ihren Vater nicht mehr gesehen.

