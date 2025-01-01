Ein Leben lang bereut: Ingrid musste ihren Sohn zur Adoption freigebenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 17: Ein Leben lang bereut: Ingrid musste ihren Sohn zur Adoption freigeben
45 Min.Ab 12
Ingrid ist 18 Jahre alt, als sie 1953 ihren Sohn Reinhard auf die Welt bringt. Sie ist alleinstehend und der Situation nicht gewachsen. Auf Anraten ihrer Familie gibt Ingrid das Kind zur Adoption frei - und bereut diesen Schritt ein Leben lang. Der Verlust ihres Sohnes wiegt so schwer, dass Ingrid keine weiteren Kinder bekommt. Nun hofft sie, dass Julia Reinhard in den USA aufspürt, denn er wurde damals von einem amerikanischen Paar adoptiert.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH