Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Unbekannte Geschwister verzweifelt gesucht

SAT.1Staffel 6Folge 19
Unbekannte Geschwister verzweifelt gesucht

Unbekannte Geschwister verzweifelt gesuchtJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 19: Unbekannte Geschwister verzweifelt gesucht

45 Min.Ab 12

Ferdinands Eltern ließen sich scheiden, als er noch sehr klein war. Im Erwachsenenalter erfuhr er schließlich, dass er väterlicherseits noch eine Schwester hat. Seither versucht er, Manuela zu finden - vergeblich. Julia steht ihm zur Seite. Auch Kerstin hofft auf Julias Spürsinn: Sie wurde als Kind adoptiert und fand heraus, dass sie fünf Geschwister hat. Da sie nichts über sie weiß, gestaltet sich die Suche äußerst schwierig.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen