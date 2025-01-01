Jasmin und Sonja: Warum hat uns unser Vater im Stich gelassen?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 3: Jasmin und Sonja: Warum hat uns unser Vater im Stich gelassen?
45 Min.Ab 12
Als Jasmin (41) und Sonja (44) noch klein waren, starb ihre Mutter bei einem Autounfall. Ihr Vater Adolfo gab sie damals zur Adoption frei und ging zurück nach Italien. Nun wollen die Schwestern ihn wiedersehen. Edith (77) ist auf der Suche nach ihrem Sohn Fred (58). Sie lebte in dem Glauben, dass er an einer Lungenentzündung starb, während Ediths Mutter für ihn sorgte. Doch als diese 1995 starb, offenbarte sie Edith, dass sie Fred in der Ex-DDR zur Adoption freigegeben hatte ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH