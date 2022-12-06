Musik-Spezial mit CluesoJetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 27: Musik-Spezial mit Clueso
55 Min.Folge vom 06.12.2022Ab 12
Je später der Abend, desto besser die Musik: In "Late Night Berlin" spricht Klaas Heufer-Umlauf über die Themen, die Deutschland, die Welt und ihn bewegen - von Popkultur über Politik bis hin zu Musik, Sport, Gesellschaft und Medien. Aber die Bühne von "Late Night Berlin" ist das ganze Jahr über auch die Adresse für nationale und internationale Musik-Acts. Gemeinsam mit Clueso lässt Klaas das musikalische "Late Night Berlin"-Jahr ausklingen.
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© ProSieben