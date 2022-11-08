Die Show vom 8. November 2022Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 23: Die Show vom 8. November 2022
51 Min.Folge vom 08.11.2022Ab 12
Begrüßt die Führungsschicht des Witzigseins: Klaas hat Hazel Brugger im Studio und telefoniert im Auftrag von Tommi Schmitt mit Atze Schröder. Außerdem steht und singt Ennio auf der Bühne!
