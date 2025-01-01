Lenßen & Partner
Folge 36: Mit 17 ins Bordell
23 Min.Ab 12
Bärbel Halbigs 17-jährige Tochter Petra ist nach einem Streit spurlos verschwunden. Das Mädchen ist im fünften Monat schwanger und wollte den Vater des Kindes nicht verraten. Lenßen & Partner stoßen am Arbeitsplatz von Petra auf Heiko Bertelshof, den Sohn ihres Chefs. Ist er der Vater des Kindes und kann er die Detektive zu Petra führen? Schließlich entdecken die Ermittler im Rotlichtmilieu geradezu unglaubliche Hinweise ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1