Lenßen & Partner
Folge 3: Model in Lebensgefahr
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen ist die letzte Hoffnung von Philipp Bergmann: Seit vier Tagen hat er von seiner Freundin Leonie Seitz kein Lebenszeichen mehr erhalten. Das Model arbeitet exklusiv für eine Agentur. Die Ermittler werden Zeuge einer prekären Situation - der Booker der Agentur, Tom König, scheint die Models mit äußerst unseriösen Geschäften unter Druck zu setzen ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1