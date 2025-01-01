Lenßen & Partner
Folge 1: Zur Abtreibung gezwungen
22 Min.Ab 12
Jim Darego ist in großer Sorge: Seine schwangere Freundin Sonja Heimann (17) ist spurlos verschwunden. Wollen ihre Eltern das Mädchen zu einem Schwangerschaftsabbruch zwingen? Ein Abtreibungstermin platzt - Sonja Heimann wurde entführt. Die Spur führt zu ihrem Ex-Freund Alex Neubauer - der psychisch labile Mann dreht durch ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
