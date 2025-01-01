Lenßen & Partner
Folge 10: Die Sex-Fahrschule
22 Min.Ab 12
Monika Wimmer beauftragt Ingo Lenßen herauszufinden, von wem ihre Tochter Julia (17) schwanger ist. Das Mädchen will nicht mit der Sprache herausrücken, leidet aber offensichtlich an Liebeskummer. Die Ermittler stoßen auf den Mitschüler Daniel Taler (18), der Julia abweist - er scheint nicht der Vater des Kindes zu sein. Die Spur führt zu einer Fahrschule - weiß Fahrlehrer Sven Söder mehr, als er zugibt?
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1